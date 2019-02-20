Научные работники из США провели изучение особенностей того, как пища отражается на человеческом организме. Выяснилось, что переизбыток сладости и жиров может стать причиной смерти, сообщает Day.Az со ссылкой на faktom.ru.

Американские ученые провели несколько научных работ, цель которых заключается в определении возможных рисков и пользы разных видов еды. В эксперименты были задействованы животные, которых кормили едой с высоким содержанием сахара и жиров. Выяснилось, что постоянное употребление сладостей и жиров в большом количестве является причиной тяжелых недугов. Благодаря такому рациону можно вызвать развитие хронических воспалений и даже появление сепсиса. Помимо этого, регулярное насыщение организма жирами и углеводов в большом количестве может стать причиной смерти.

Эксперты убеждены в том, что сладкая и жирная пища способствуют ослаблению иммунитета, что увеличивает риск развития сепсиса в несколько раз. Но такое заражение нелегко лечить, оно быстро распространяется и в результате приводит к гибели.