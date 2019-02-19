Охота ягуара на крокодила попала на камеру - ВИДЕО
19 февраля 2019 16:38 96
В сентябре прошлого года Фернандо Фрозини, во время экскурсии по государственному парку Энконтро дас Агуас (штат Мату-Гросу, Бразилия) стал свидетелем охоты ягуара на крокодила.
Хищная кошка подкралась к ничего не подозревающему кайману и после непродолжительного противостояния под водой, вышла на берег, зажав свою добычу в зубах, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Крокодил предпринял на суше отчаянную попытку спастись, но ягуар быстро усмирил его и поволок свой обед в укромное место, в тропическом лесу.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра: