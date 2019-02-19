В сентябре прошлого года Фернандо Фрозини, во время экскурсии по государственному парку Энконтро дас Агуас (штат Мату-Гросу, Бразилия) стал свидетелем охоты ягуара на крокодила.

Хищная кошка подкралась к ничего не подозревающему кайману и после непродолжительного противостояния под водой, вышла на берег, зажав свою добычу в зубах, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Крокодил предпринял на суше отчаянную попытку спастись, но ягуар быстро усмирил его и поволок свой обед в укромное место, в тропическом лесу.

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