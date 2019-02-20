Ученые из Шотландии и Италии разработали новую технологию, которая позволяет генерировать недорогое электричество с помощью энергии волн. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, об этом пишет Oilprice.com.

Инженеры из Эдинбургского университета и нескольких университетов в Италии разработали и протестировали устройство, которое может быть включено в существующие океанские системы, говорится в заявлении Эдинбургского университета.



Океанские и морские волны могут служить источником возобновляемой энергии, но лишь немногие преобразователи энергии волн прошли докоммерческий этап из-за высоких затрат и зачастую суровых морских условий, утверждают авторы исследования.



Поэтому они разработали так называемый генератор диэлектрического эластомера (DEG) с использованием гибких резиновых мембран. Инженеры говорят, что устройство дешевле, чем обычные конструкции, имеет меньше движущихся частей и использует долговечные материалы.

Устройство должно размещаться поверх вертикальной трубы в море. При прохождении волн через трубу вода внутри нее будет выталкивать воздух сверху, приводя в движение генератор, расположенный в верхней части устройства.



"Когда мембрана надувается, генерируется напряжение. Оно увеличивается, по мере того как мембрана сдувается, и вырабатывается электричество. В коммерческом устройстве это электричество будет передаваться на берег через подводные кабели", - заявил Эдинбургский университет.



"Энергия волн является потенциально ценным ресурсом вокруг побережья Шотландии, и разработка систем, которые используют ее, может сыграть важную роль в производстве чистой энергии для будущих поколений", - отметил профессор Дэвид Ингрэм из Эдинбургского университета.



Как сообщал "Вести.Экономика", по данным Eurostat, страны Евросоюза получают 17,5% энергии из возобновляемых источников.



На конец 2017 г. доля альтернативной энергетики в ЕС составляла 17,5% по сравнению с 17% в 2016 г. и всего 8,5% в 2004 г.



Таким образом, Евросоюз приближается к запланированному показателю в 20%, который рассчитывает достичь не позднее 2020 г. К 2030 г. ЕС намерен получать уже 32% энергии из возобновляемых источников.