Посетители Reddit по просьбе одного из пользователей поделились историями, которые можно было бы охарактеризовать фразой "еще секунда, и я бы умер", сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пользователь с ником ethanlan рассказал, что однажды на него едва не упало стекло с высоты 11 этажа. Молодой человек сидел на ступеньках у общежития, затем встал и без особой причины решил укрыться под зданием. Через секунду на место, где он сидел, рухнул стеклянный лист, который уронили строители.

Другой американец вспомнил, как в 16 лет он был шокирован, когда его плечо задела гигантская буква "М" от огромной вывески магазина Miller's Outpost. Стеклянная вывеска разбилась о землю. "Мгновением раньше она упала бы мне на голову", - пишет Acridid12. В качестве моральной компенсации ему предложили взять одну из вещей в магазине. Он выбрал "ужасный красный кардиган".

Пользователь НЗТ-48Rules рассказал, как, будучи старшеклассником, чуть не погиб в машине, которую вела мать его друга. Женщина решила пересечь железнодорожный переезд перед несущимся поездом. В результате произошла авария, водитель погибла, а сидящий на заднем сидении парень выжил. "Если бы она была на секунду быстрее, поезд убил бы нас всех", - заключает герой истории.

Еще один пользователь чудом избежал операции, которая могла его погубить. Fms10 потерял сознание на работе и пришел в больницу. У него диагностировали кровотечение в мозге и в конце концов решили просверлить отверстие в черепе, чтобы слить жидкость. "Как только они собирались меня посадить, зазвонил телефон. Это был глава неврологии. У меня оказался разрыв аневризмы. По словам моего доктора, я, вероятно, был бы мертв через несколько секунд после того, как они начали бы операцию", - заключил он.

Тема оказалась настолько актуальной, что тред собрал около 14 тысяч комментариев и выбился в топ ресурса.