Назван простой способ проверить сердце
Ученые из Гарвардского университета в Соединенных Штатах Америки придумали необычный и интересный способ проверки здоровья у мужчин.
Исследования специалистов опубликованы в издании Journal of the American Medical Association, сообщает Day.Az со ссылкой на Pravda.ru.
В исследовании, пишут авторы материала, приняли участие порядка сотни мужчин из американского штата Индиана. В течение долгих десяти лет ученые из Гарвардского университета следили за их здоровьем и самочувствием. В итоге они провели любопытный эксперимент и пришли к выводу, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин можно выявить с помощью самых обыкновенных отжиманий.
В ходе эксперимента, отмечается, американские ученые вынудили добровольцев отжиматься от пола.
Так, заявили ученые, те мужчины, что не могут отжаться и десяти раз, наиболее подвержены болезням сердечно-сосудистой системы. Те же, кто может отжаться 40 раз и более, пишет издание Journal of the American Medical Association, в несколько раз реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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