Научные работники из Туманного Альбиона убеждены в том, что люди начинают худеть накануне весны, сообщает Day.Az со ссылкой на faktom.ru.

Британский специалист делает акцент на том, что похудеть может любой человек и для этого необходимо следовать особой инструкции. Умозаключения, о которых идет речь, были им сделаны во время его работы в одном из университетов. Он убежден, что существует три основных правила для похудения, и если их соблюдать, то можно получить желаемый результат.

Первый способ - подсчет калорий, потребляемых ежедневно. На данный момент сделать это несложно, достаточно скачать на свой смартфон или планшетный ПК специальное приложение. Ученый утверждает, что за этим показателем придется следить каждый день без перерыва на выходные.

Следующее правило - постоянные физические нагрузки. Благодаря им не только сжигаются калории, съеденные за день, но и уходит чувство голода. Третьим правилом является необходимость периодически расслабляться, чтобы избегать жестких рамок в питании.