Наиболее подходящим временем для воспитания музыкальных пристрастий ребенка является возраст 8-10 лет. К такому выводу пришла группа британских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Участниками опроса согласились стать более 2 тыс. родителей. Сотрудники стримингового сервиса Deezer попросили рассказать, удавалось ли им оказывать влияние на музыкальные предпочтения детей. Кроме того, специалисты из университета Йорка (Великобритания) изучили данные более 12 исследований, также посвященных вопросам формирования музыкального вкуса ребенка. Результаты показали, что лучше всего дети прислушивались к советам старших, пока не достигали возраста 10 лет.

Лишь 10% опрошенных указали, что подростки старше 10 лет положительно воспринимали их рекомендации, при этом отцы гораздо чаще пытались повлиять на своих детей (79%), чем матери (69%). Однако дети больше перенимали музыкальные пристрастия матерей (38%) по сравнению с выбором отцов (30%). "Влияние родителей на воспитание музыкального вкуса детей, скорее всего, будет наиболее эффективным в период до 10 лет, когда начинается половое созревание," - отметил профессор университета Йорка Хауке Эгерманн. - В подростковом возрасте дети, как правило, отдаляются от родителей и больше подвергаются воздействию сверстников".

Знакомство детей с различными музыкальными стилями является ключом к воспитанию у них хорошего вкуса в дальнейшей жизни, утверждает Эгерманн. "Преимущества восприятия различных музыкальных направлений заключаются в том, что человек способен эффективно управлять своими эмоциями, легко устанавливать контакты с другими людьми, а также лучше понимать представителей других культур", - подчеркнул профессор. По его мнению, разделение общих с родителями вкусов и, следовательно, совместное посещение разнообразных музыкальных мероприятий может помочь создать положительное представление об артистах и группах.

Тем не менее Эгерманн советует родителям не слишком давить на детей, навязывая им свою любимую музыку, а включать ее в качестве фона во время других занятий. Более того, пристрастия детей также могут передаться родителям. "Если ребенок постоянно заводит любимую музыку, родители могут обнаружить, что им она тоже нравится, - заключает Эгерманн. - Если подросток объяснит родителям, почему именно ему нравится тот или иной артист или музыкальное произведение, то родители поймут смысл песни и определят, что она значит для их ребенка".