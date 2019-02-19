Люди в возрасте чаще заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок из-за того, что их организм перестал вырабатывать разнообразный набор антител. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале Cell Host & Microbiome. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выяснили, что пожилые люди гораздо хуже справляются с новыми версиями вируса гриппа по той причине, что их клетки, производящие антитела, не обладают достаточной гибкостью. Создателям вакцин следует учитывать это для того, чтобы создать прививки, которые будут защищать и людей в возрасте", - заявил Патрик Уилсон (Patrick Wilson) из университета Чикаго (США).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса - А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

При отсутствии прививки вероятность заражения человека гриппом, а также скорость его выздоровления, будет зависеть только от внутренних сил его организма, в том числе от того, насколько активно иммунная система распознает новые угрозы и пытается их подавить.

Уилсон и его коллеги выяснили, почему многие прививки не помогают пожилым людям и почему они в целом гораздо чаще болеют гриппом и умирают от него, чем мужчины и женщины среднего возраста и молодежь.

Для ответа на этот вопрос ученые собрали образцы крови у дюжины пожилых добровольцев и трех десятков молодых людей, недавно получивших прививку от гриппа. Они извлекли из них так называемые плазмабласты. Они представляют собой особый подтип B-клеток, которые не распознают новые патогены, а производят антитела к уже знакомым вирусам в "промышленных" количествах.

Ученые размножили эти тельца и проверили, как производимые ими белковые молекулы будут реагировать на появление различных типов вируса гриппа, циркулировавших в США в последние годы и десятилетия, в том числе и знаменитый "птичий" и "свиной" грипп.

Эти наблюдения раскрыли крайне неожиданную вещь - оказалось, что B-клетки пожилых людей производили небольшое число относительно слабых антител, которые реагировали на широкий спектр вирусов.

Плазмабласты молодых людей, наоборот, вырабатывали большое число самых разных антител, предназначенных для борьбы с конкретными версиями гриппа.

Несмотря на то, что ученые сегодня активно пытаются создать подобные "универсальные" антитела, эта особенность пожилых людей не была плюсом с точки зрения иммунологов. Она означает, что их иммунитет почти не адаптируется к новым разновидностям вируса, и пользуется "старым багажом" для борьбы с новой инфекцией.

Эта особенность В-клеток пожилых людей, как отмечает Уилсон, одновременно объясняет то, почему многие вакцины на них не действует, и указывает на причину их повышенной уязвимости к гриппу.

С чем это связано, пока не понятно, однако ученые предполагают, что эффективность действия вакцин можно повысить, стимулируя работу так называемых герминативных центров - особой части лимфатических узлов, где В-клетки созревают и "перепрофилируются". Их принудительное включение поможет иммунитету пожилых людей "вспомнить молодость" и выработать новые антитела.