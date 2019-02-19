Научная команда радиотелескопа LOFAR опубликовала первые результаты глубокого радиоволнового обзора ночного неба и заявила об открытии "сотен тысяч" новых галактик, о существовании которых ученые раньше не подозревали. Их выводы и данные наблюдений были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Если мы возьмем радиотелескоп и посмотрим в небо, то мы увидим в основном излучение, которое возникает в окрестностях сверхмассивных черных дыр. Как мы надеемся, LOFAR поможет нам понять, как возникли эти загадочные объекты. Вдобавок, в этих новых галактиках могут скрываться дыры, появившиеся в первые дни жизни Вселенной", - рассказывает Хюб Рётгеринг (Huub Röttgering) из Лейденского университета (Нидерланды).

Массив радиотелескопов LOFAR начал свою жизнь в начале 90 годов прошлого века, когда нидерландский радиоастрономический институт ASTRON предложил создать мощнейший интерферометр для изучения самых далеких галактик и ранней Вселенной, в том числе эпохи реионизации, "темных веков", когда она впервые стала прозрачной для света и радиоволн.

Сейчас он представляет собой сеть из множества отдельных антенн, размещенных на территории нескольких европейских стран. Они объединены в единый радиотелескоп площадью в 300 тысяч квадратных метров при помощи высокоскоростной сети и установки COBALT, одного из мощнейших суперкомпьютеров в Европе.

Строительство LOFAR было официально завершено в июне 2010 года, однако наблюдения были начаты только в декабре 2012 года после того, как ученые завершили проверку всех компонентов этой виртуальной "радиотарелки".

Сегодня представители его научной команды опубликовали первую детальную радиоволновую "карту" окружающей нас Вселенной, подготовленной по итогам первых пяти лет наблюдений при помощи LOFAR.

Она включает в себя более трехсот тысяч радиоисточников - активных ядер галактик и квазаров, примерно треть которых раньше не была известна ученым. Изучение этой обширной коллекции черных дыр, возникших в разные эпохи жизни Вселенной, как надеются астрономы, поможет нам понять, когда появились эти объекты и что помогало им расти с невозможно высокой скоростью.

М87 является крупнейшим "звездным мегаполисом" в созвездии Девы. В центре этой галактики находится черная дыра-тяжеловес, чья масса превышает солнечную в 6 миллионов раз. Она ежедневно поглощает гигантскую порцию газа и пыли, сопоставимую с массой нашей планеты.

Вдобавок, высокая чувствительность и разрешение "виртуальной тарелки" LOFAR помогло астрономам впервые проследить за облаками горячего газа в далекой галактике, используя низкочастотные радиоволны, и доказать, что в межгалактическом пространстве существуют мощные магнитные поля, чье действие простирается на миллионы световых лет.

Текущая карта, как отмечают исследователи, включает всего 2% от общей площади ночного неба Северного полушария Земли. В ближайшее время они планируют увеличить ее охват в десять раз, а в последующие годы - довести ее до 100%. Как надеются астрофизики, эти наблюдения помогут им открыть первичные галактики Вселенной, возникшие сразу после Большого Взрыва.