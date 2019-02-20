В американском городе Лас-Вегас, штат Невада, ястреб залетел на территорию частного дома и напал на щенка. Как сообщает информационный портал Fox 5, хозяйка спасла питомца, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент, снятый на камеру видеонаблюдения, произошел в пятницу, 15 февраля. Хозяйка дома Сесилия Селис (Cecilia Celis) выпустила годовалого йоркширского терьера по кличке Лулу погулять на заднем дворе.

"Он (ястреб - прим. "Ленты.ру") немного выждал, прежде чем налететь на нее (Лулу - прим. "Ленты.ру"), - рассказывает Селис. - Затем птица набросилась на нее, потащила прочь и будто душила, нависая над ее телом".

Перепуганная Селис выбежала из дома с криками: "Прочь от моей собаки, прочь от моей собаки!". Однако птица не реагировала на возгласы женщины. Тогда американка схватила подушку, решив, что мягкий предмет никого не травмирует, и нанесла около четырех ударов, прежде чем птица отступила.

Ястреб отлетел на небольшое расстояние. В это время семья успела сделать несколько снимков хищника, посчитав, что это потерянный кем-то домашний питомец. Селис связалась с несколькими хозяевами, разместившими объявление о пропаже ястреба, но никто из них не признал птицу с фотографий.

Щенок Лулу не пострадал, отделавшись несколькими порезами на шее.

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