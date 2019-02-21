Травянистое растение аситаба, один из национальных символов Японии, производит вещество, молекулы которого заставляют клетки организма активнее перерабатывать "белковый мусор", что продлило жизнь мушкам на 20%. Об этом пишут биологи в статье для Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За последний век средняя продолжительность жизни увеличилась по всей Земле, что состарило ее население. Старческие болезни начали появляться гораздо чаще, поэтому нам важно создать препараты, замедляющие ее наступление. Вещество DMC - потенциальный кандидат на эту роль. Осталось лишь проверить, будет ли оно так же влиять на людей", - заявили специалисты.

Недавно среди ученых возродился спор о сущности процесса старения и смерти людей и животных. Некоторые биологи и эволюционисты считают, что этот процесс неслучаен и что его контролирует своеобразная "программа смерти" - определенный набор генов, заставляющий тело дряхлеть и умирать, уступая место новому поколению себе подобных.

Другие же полагают, что старение - абсолютно случайный процесс накопления мутаций и случайных поломок в клетках. Это приводит к накоплению в организме так называемых престарелых клеток, прекращающих участие в работе органов. Их удаление из тела червей заметно продлило им жизнь и улучшило жизнедеятельность.

Аналогичного эффекта, как отмечает Андреас Циммерманн (Andreas Zimmermann) из университета Граца (Австрия), можно добиться, уменьшив приток калорий в организм. Как показывают опыты на животных, постоянный недостаток пищи заметно увеличивает среднюю и максимальную продолжительность жизни мышам, мухам и некоторым обезьянам.

Это происходит благодаря тому, что нехватка питательных веществ ускоряет и усиливает так называемую аутофагию. Под этим словом ученые понимают процесс "сборки" и уничтожения неправильно свернутых белков и поврежденных митохондрий - главных "энергостанций" клетки. Избыток подобного "мусора" ускоряет старение клеток и способствует накоплению мутаций в их ДНК.

Поэтому многие ученые пытаются создать или найти в природе вещество, которое бы стимулировало аутофагию и при этом не вызывало опасных побочных эффектов. Циммерманн и его коллеги нашли очень перспективного кандидата на эту роль, изучая различные лекарственные растения, применяемые в традиционной японской медицине.

Изучив почти две сотни растительных сигнальных молекул и антиоксидантов, ученые обнаружили вещество 4-диметоксихалкон, или DMC, присутствующее в больших количествах в листьях и побегах аситабы (Angelica keiskei). Это растение - дальний родственник моркови и сельдерея - еще со средних веков популярно в японской кулинарии и врачевании.

Даже небольшие количества присутствующего в нем соединения, как показали опыты на дрожжах и культурах человеческих раковых клеток, заметно уменьшали скорость их старения и гибели в результате появления фатальных "опечаток" в ДНК или других непоправимых нарушений.

Убедившись в том, что DMC на самом деле замедлял старение дрожжей, ученые проверили действие этого соединения на червях-нематодах и плодовых мушках-дрозофилах. Небольшие дозы экстракта аситабы повысили среднюю продолжительность жизни и тех и других животных на 20%.

При этом оно воздействовало не на ген mTORC1 - главную "педаль газа" метаболизма, - как другие "лекарства от старости", а на гены из семейства GATA, напрямую управляющие скоростью сборки белков и определенных аминокислот в клетках человека. Об этом говорит то, что отключение его аналогов в ДНК мушек и червей лишало их долголетия.

Это позволяет комбинировать DMC и другие вещества, ускоряющие аутофагию, что поможет добиться еще более впечатляющих результатов. Как предполагают ученые, подобные препараты будут действовать на человека таким же эффективным образом, учитывая, что структура GATA почти не поменялась за сотни миллионов лет эволюции жизни на Земле.