Ученые Ратгерского университета (США) выяснили, что выкуривание более 20 сигарет в день способствует потере цветового зрения. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании принял участие 71 здоровый человек, который выкурил не более 15 сигарет за всю свою жизнь, и 63 человека с табачной зависимостью, употребляющие более двух десятков сигарет в день и не предпринимавшие попыток бросить курить. Возраст добровольцев варьировался от 25 до 45 лет.

Исследователи провели тесты, в ходе которых определялась способность испытуемых различать контраст изображения и цвета. Добровольцы сидели на расстоянии 150 сантиметров перед монитором с катодной лучевой трубкой, на котором демонстрировались визуальные стимулы.

Оказалось, что у курильщиков наблюдались значительные изменения в чувствительности к красному, зеленому, желтому и синему цветам. Кроме того, у них снизилась способность различать контрасты и цвета в отличие от тех, кто не курит. Ученые объясняют это тем, что в табачном дыме содержатся токсичные вещества, которые оказывают воздействие на зоны мозга, участвующие в обработке зрительных сигналов. Кроме того, они могут повреждать кровеносные сосуды и нервные волокна в сетчатке.