Девушка поделилась в Сети объяснительной запиской своего племянника, который разъяснял учительнице, почему он не сделал свое домашнее задание. Мальчик так хорошо защитил себя, что ему прочат карьеру успешного адвоката, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Лидия разместила пост в своем аккаунте Twitter и показала фотографию письма, которое ее племянник написал учительнице. Она написала: "Итак, мой двоюродный брат и его жена получили письмо от учительницы своего сына. Он не сделал домашнее задание, поэтому она попросила его написать объяснительную, в которой он бы рассказал о том, что им руководило. И вот какой она получила ответ".

В письме мальчик Эдварт Кортес написал: "Я не сделал домашнюю работу, потому что я не хочу делать школьные дела на выходных - в это время нужно гулять с друзьями, смотреть телевизор и играть. Я не занимался уроками потому, что от них я злой и несчастный, а я хочу быть счастливым. Плюс, мама начала находить у себя седые волосы и пытается не нервничать. В реальном мире никто не задает вам домашние задания, это бессмысленно. В школе нам не должны задавать домашку, потому что она бесполезная. Дело "Школьник против домашнего задания" закрыто, суд выносит решение в пользу Эдварда Иммануила Кортеса".

Мальчик Эдвард Кортес, который проживает вместе с родителями в Калифорнии, покорил сердца пользователей. Они заявили, что с такими талантами мальчик точно построит успешную карьеру адвоката. В комментариях люди писали: "Он вырастет и станет адвокатом", "Этот ребенок много добьется в жизни", "Если бы я был учителем, я бы даже не знал, что сказать", "Такой хороший ребенок - заботится о своей маме".

Кто-то все же решил раскрыть карты и написал, что адвокаты как раз выполняют больше "домашних заданий", чем кто-либо: "У юристов, наверное, больше всего домашних заданий", "Одним из лучших описаний профессии юриста является то, что мы делаем домашнее задание всю жизнь".