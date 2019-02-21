Американские палеонтологи обнаружили на крутом берегу реки на Аляске ископаемое древнее существо, которое оказалось самым "северным" сумчатым, известным науке на данный момент.

Информация об открытии опубликована на сайте Колорадского университета в Боулдере. Сообщается, что крошечный ископаемый зверь был похож на опоссума. Он получил название Unnuakomys hutchisoni (ночная мышь), сообщает Day.Az ссылкой на rg.ru.

Анализ показал, что это животное бродило по Земле в поздний меловой период около 69 миллионов лет назад. Оно обитало на территории, которая находилась выше Полярного круга, и питалось в основном насекомыми.

Зверь относился к группе млекопитающих, включающей в себя современных сумчатых и их вымерших родственников. Несмотря на очень маленький вес и размеры, это крошечное животное, вероятно, было довольно выносливым.

Ученые говорят, что оно жило в суровых условиях, при которых надо было пережить 120 дней темноты зимой. А средняя температура в этот темный период времени составляла всего около шести градусов по Цельсию.

"Эти существа, вероятно, были хорошо приспособлены к жизни в полной темноте, потому что они проводили в ней много времени", - говорит соавтор работы Джэлин Эберле.

Она также добавила, что это открытие рисует более детальную картину флоры и фауны, которая когда-то процветала на севере Аляски - регионе, в котором в эпоху динозавров обитали виды, которых нигде на Земле больше не было.