Delivery Club разыскивает героев вирусного снимка, на котором доставщики еды разных компаний запечатлены в объятиях. Об этом Lenta.ru сообщили представители компании, передает Day.Az.

Речь идет о фотографии, которую опубликовал пользователь Twitter из Новосибирска. На ней сотрудник Delivery Club и сотрудница "Яндекс.Еды" стоят, обнявшись. Твит быстро стал вирусным и менее чем за сутки собрал 890 ретвитов и более семи тысяч лайков.

В Delivery Club уточнили, что намерены подарить героям поездку в Париж на выходные, включая перелет и проживание в отеле. "Мы не могли оставить без внимания современных Ромео и Джульетту и очень хотим, чтобы их история оказалась позитивней, чем финал шекспировской драмы", - отметил представитель компании.

В сети пару уже окрестили "Монтекки и Капулетти", намекая на их схожесть с героями шекспировской пьесы, но вместо враждующих семей - две конкурирующие компании, в которых они работают. Позднее автор снимка опубликовал еще одно фото, на котором в характерную для доставщиков сумку облачен маленький мальчик, назвав его ребенком героев вирусного снимка.