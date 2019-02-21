Раскрыт секрет счастливого брака
Ученые раскрыли секрет счастливого брака. По их словам, существует определенный гормон, окситоцин, выделение которого и формирует привязанность влюбленных, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.
Как стало известно, у людей существует ген OXTR, однако эффективность его работы не всегда одинакова. Именно он отвечает за выделение окситоцина, а также регулирует его содержание в клетках организма. Его низкое содержание обуславливает трудности в поиске и создании новых взаимоотношений, а излишнее количество стимулирует жажду новых знакомств. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 79 пар. Испытуемых попросили оценить уровень поддержки любимых в наиболее трудные периоды жизни.
После того, как ответы были получены, ученые проанализировали OXTR каждого испытуемого. Благодаря этому специалисты смогли узнать реальное положение дел вне зависимости от того, какой ответ дали подопытные.
Мехрибан Алиева: два года исторических перемен - Акиф Меликов
"Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы
Azərbaycanda avtomobil aşıb, ölən və yaralanan var
Легенда UFC намерен объявить о завершении карьеры
Путин предостерег США от нового Карибского кризиса
Астрономы "официально" открыли новую луну Нептуна
В Баку подвели итоги конкурса "Шекспир в коврах" - ФОТО
-
20 Фев. 15:49 8 867
-
20 Фев. 14:47 8 612
-
20 Фев. 10:37 8 335
-
20 Фев. 16:08 7 588
-
20 Фев. 15:55 7 423