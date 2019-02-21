Ученые раскрыли секрет счастливого брака. По их словам, существует определенный гормон, окситоцин, выделение которого и формирует привязанность влюбленных, передает Day.Az со ссылкой на actualnews.org.

Как стало известно, у людей существует ген OXTR, однако эффективность его работы не всегда одинакова. Именно он отвечает за выделение окситоцина, а также регулирует его содержание в клетках организма. Его низкое содержание обуславливает трудности в поиске и создании новых взаимоотношений, а излишнее количество стимулирует жажду новых знакомств. Ученые провели исследование, в котором приняли участие 79 пар. Испытуемых попросили оценить уровень поддержки любимых в наиболее трудные периоды жизни.



После того, как ответы были получены, ученые проанализировали OXTR каждого испытуемого. Благодаря этому специалисты смогли узнать реальное положение дел вне зависимости от того, какой ответ дали подопытные.