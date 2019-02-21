Рацион питания неандертальцев на 80% состоял из мяса. При этом древние гоминиды охотились не только на мамонтов, как считалось ранее, но и на парнокопытных животных. К таким выводам пришли ученые из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Германии по результатам изотопного анализа зубов неандертальцев. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом пишет издание PNAS.

Предполагается, что наиболее древние предки человека были вегетарианцами и их рацион составляли фрукты и растения - так же как у современных человекообразных обезьян. Однако первые вегетарианцы вымерли, а их сородичи-мясоеды смогли одержать верх в эволюционной борьбе. С развитием Homo и появлением первых орудий труда и охоты наши предки стали больше внимания уделять охоте, но ряд ученых до последнего времени все же сомневался, что основу рациона неандертальцев составляло мясо.

Ученые исследовали останки неандертальцев из пещер Ле Котте и Грот-дю-Рен на западе Франции, живших там 50 тысяч лет назад. Исследователи проанализировали содержание изотопов ряда химических элементов в выделенном из зубов наших далеких предков коллагене. В первую очередь, специалисты интересовались изотопным составом азота, который позволяет определить, какой пищей питались предки - животной или растительной.

В результате выяснилось, что доля азота в зубах находилась примерно на том же уровне, что у современных крупных хищников. Основу рациона - 80% - составляло мясо, преимущественно парнокопытных. Оставшиеся 20% могли приходиться на ягоды, орехи и корни растений.