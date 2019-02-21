Разработан тест крови, предсказывающий сердечный приступ
Медиками из Шотландии разработан тест крови, предсказывающий сердечный приступ в долгосрочной перспективе. В его основе лежит выявление белка тропонина - некоего маркера, используемого кардиологами для обнаружения проблем с центральным органом кровообращения пациента.
Результаты исследования научных сотрудников Эдинбургского университета представлены в зарубежном издании The Daily Mail, которое уверяет: точность нового теста крови в предсказании сердечного приступа составляет 100 %, сообщает Day.Az со ссылкой на oane.ws.
Благодаря ему медицинские специалисты могут определить риск данной патологии за 10 лет до её проявления и, естественно, предпринять соответствующие меры для того, чтобы этого не произошло.
Как пояснили исследователи, тропонин образуется в крови, если в сердце имеются повреждения клеток. Учитывая это, учёные предложили отслеживать уровни данного белка, для того чтобы заблаговременно выявлять возможные нарушения в миокарде и предсказывать время наступления сердечного приступа.
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