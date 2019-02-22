Британка попросила сделать сумочку из своей ампутированной ноги
Жительница Великобритании объявила о поиске дизайнера для создания сумки из собственной кожи. Как сообщает издание Metro, женщина желает изготовить изделие из кожи своей ампутированной ноги, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Джоан (Joan) из Манчестера скоро предстоит операция по ампутации ноги из-за тяжелой формы заболевания сосудов - облитерирующего эндартериита. 55-летняя женщина признается, что ей противна мысль о том, что ее ногу утилизируют, поэтому она бы хотела распорядиться судьбой конечности самостоятельно.
Британка обратилась на сайт по поиску портного. Она написала, что готова потратить на аксессуар три тысячи фунтов стерлингов и рассчитывает получить женскую сумку среднего размера с коротким ремешком. "Я понимаю, что это звучит немного странно и мерзко, кто-то даже может подумать, что я сошла с ума. Но это моя нога, и я не могу допустить, чтобы ее оставили где-то гнить. Это часть меня, и я хочу ее сохранить", - добавила Джоан в комментарии к заказу.
Администрация ресурса пообщалась с Джоан и призвала портных серьезно отнестись к заказу женщины. "До того, как сказать "фу, гадость", мы пообщались с клиенткой, и ее аргументация была разумной и очень личной", - объяснили представители сайта. Они отметили, что идея об изготовлении сумки пришла к Джоан в голову после того, как она увидела новость о женщине, заказавшей платье из волос покойной матери.
"Я знаю, что это гадко, но люди хранят пуповины своих детей и выставляют на обозрение прах родственников. Так что, если подумать, мое желание не такое уж странное", - заявила Джоан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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