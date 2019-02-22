Ученые до сих пор не могут объяснить эти вещи - ВИДЕО
22 февраля 2019 00:30 204
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Источник: Smart Pizza
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