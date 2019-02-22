Он всего лишь попросил тещу побыть с внуком. Ее ответ он запомнил на всю жизнь - ВИДЕО
22 февраля 2019 08:00 210
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Источник:Остроумно
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