Главный мужской праздник уже совсем близко. Подобрать хороший подарок, который наверняка порадует представителя сильной половины человечества, может быть не так просто. Наверняка, многие не сделали этого даже сейчас. Однако, время еще есть. Благо, достать действительно стоящие вещи не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вот несколько интересных универсальных вариантов.

1. Пусковое устройство

Преобразователь энергии и батарея большой емкости станет отличным подарком для большинства мужчин, у которых есть автомобиль. При помощи такого набора можно оперативно реанимировать севший аккумулятор. Цена подарка составит примерно 3-5 тысяч рублей. Можно найти действительно "продвинутые" образцы пусковых устройств с защитой от воды и механических повреждений.

2. Браслет-инструмент

Стильный браслет, а по совместительству мультитул (скорее наоборот), станет прекрасным подарком для любого мужчины. Такой будет носить на руке и бородатый хипстер, и солидный джентльмен в костюме. Разномастные отвертки и ключи позволят найти выход из сложной ситуации самым неожиданным образом.

3. Регулируемая компьютерная мышь

Это вовсе не какой-то концептуальный набросок, а реально существующая настраиваемая компьютерная мышь. Такое устройство ввода является представителем профессионального класса устройств. Параметры девайса можно легко и быстро менять при помощи внушительного набора элементов-накладок.

4. Бритва из титана

Абсолютное большинство мужчин бреется. Хорошая бритва из высококачественных материалов, в частности титана, станет отличным подарком на самый мужской день. Самое главное, что подарок действительно будет иметь практическое применение и прослужит верой и правдой не один год.

5. Жилетка с карманами

Если мужчина часто возится в гараже, работает по дому или на даче, то он абсолютно точно оценит вот такую чудесную жилетку. Благодаря многочисленным карманам можно таскать с собой огромное количество полезных мелочей, расходников и инструментов. Самое главное, подобрать жилет из качественных и дышащих материалов.

6. Мультиварка

Около одной двадцатой части своей жизни каждый человек проводит в процессе готовки еды. Поэтому стоит подумать над тем, как упростить данный процесс и сделать его действительно приятным, особенно, если человек не очень-то любит готовить. Ответом на этот вопрос может стать хорошая мультиварка. Сегодня можно найти образцы с управлением через Wi-Fi.

7. Чайник

Чайник в хозяйстве всегда пригодится. Чай, кофе и прочие горячие напитки готовятся в большинстве случаев именно с его помощью. Кипяченая вода применяется в хозяйстве не только для готовки. В самых отчаянных случаях "Робинзон" может использовать электрочайник для готовки пельменей!