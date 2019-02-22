Томское агентство новостей ТВ2 опубликовало интервью с бывшим сотрудником НКВД Антоном Карташовым (по другим данным - Карташев), записанное в 1989 году. В нем ветеран советских органов госбезопасности рассказал, в частности, о своем продвижении по службе и пытках арестантов в Томском городском отделе ОГПУ в 1930-х годах, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По воспоминаниям Карташова, он учился на рабочем факультете Томского государственного университета, но в 1932 ему поступило предложение стать следователем в системе НКВД. Ему доверили расследовать как уголовные дела, так и дела контрреволюционеров. Карташов быстро продвинулся по карьерной лестнице, избежав репрессий в конце 1930-х, и не мог уйти со службы, поскольку это могло повлечь за собой "самые серьезные последствия".

По его утверждению, в то время для "применения физических методов" нужно было специальное разрешение и арестантов не били просто так, а только по приказу начальства. Так, вспоминает Карташов, капитан госбезопасности Иван Овчинников однажды добился от подозреваемого нужных показаний, посадив его без одежды на раскаленный котел кочегарки.

"Некоторых, когда пол над котельной железный сделали из листового металла, в эту подсобку запирали. Так пол от котла раскалится, а они там в голом виде пляшут, как на еврейской свадьбе (...) Все расскажешь, когда паленым мясом запахнет, да еще и своим. Все, что знал, и чего не знал, что не ведал", - рассказал бывший чекист.

В Томском горотделе ОГПУ была и комната для команды, которая занималась расстрелами. Членам этой команды полагался усиленный паек, в который входил, в частности, алкоголь, и его употребление было обязательным, а в их комнате отдыха всегда "пахло псиной, человеческим дерьмом и винным перегаром", рассказывает Карташов. "Работа та вроде как повышенной нервной отдачи требовала", - добавил он.

Пик репрессий в СССР пришелся на период Большого террора в 1937-1938 годах: тогда были казнены более 680 тысяч человек. По данным "Мемориала", всего от террора за советский период пострадали до 40 миллионов человек, из них около 1,1 миллиона были расстреляны, порядка 3,5 миллиона попали в лагеря ГУЛАГа, до семи миллионов погибли от голода.