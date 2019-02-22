Любимая кошка Лагерфельда может получить 150 миллионов фунтов
Бирманская кошка, которая ест из серебряной и фарфоровой посуды, имеет двух личных горничных и работает моделью, будет среди наследников огромного состояния Карла Лагерфельда, умершего в возрасте 85 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на fresher.ru.
Бирманская кошка по кличке Шупетт появилась у Лагерфельда в 2011 году. За время их совместной жизни кутюрье написал книгу о своей любимице, а у самой кошки появились аккаунт в сети Instagram, где на нее подписано 176 тысяч человек, и в Twitter, где число подписчиков составляет более 50 тысяч.
В одном из последних интервью Лагерфельд пожелал, чтобы его прах смешали с прахом его матери и кошки Шупетт, если она уйдёт раньше. Лагерфельд, у которого был рак поджелудочной железы, был доставлен в больницу в Париже в понедельник вечером и умер утром 19 января 2019 года.
Модный дом Шанель, где Карл Лагерфельд был креативным директором более 35 лет, воздал дань уважения великому дизайнеру - минута молчания прошла вчера на Лондонской Неделе Моды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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