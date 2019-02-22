Водка уже давно стала неотъемлемой частью культуры и одним из главных стереотипов в мире. Этот напиток даже обзавелся собственной мифологией, тесно связанной с именем великого ученого Дмитрия Менделеева, якобы именно ему принадлежит рецепт классической водки.

У водки много сторонников и противников, что обуславливается ее многочисленными свойствами. Как алкоголь, она разрушительно влияет на организм, но как, например, дезинфицирующее средство может пригодиться в неожиданных ситуациях.

Очистить украшения

Если изделия из серебра на несколько минут оставить в водке, это вернет им красивый блеск.

Избавиться от насекомых

Распыленная на кожу водка вполне способна послужить в качестве репеллента. В целом, можно добавить какое-нибудь ароматическое масло для личного комфорта.

Расслабить тело

После напряженного дня можно смешать водку с лавандовым маслом и полученною смесь втирать в тело.

Очистить стекло

Так как спирт входит в стеклоочистительные жидкости, то при отсутствии оных можно легко обойтись и водкой.

Избавиться от неприятного запаха

Так как водка с легкостью убивает бактерии, она может помочь избавиться от неприятного запаха обуви и ног. Достаточно лишь утром и вечером их протирать.

Избавиться от перхоти

Добавь две столовые ложки розмарина в стакан водки и дай раствору настояться два дня. Задем процеди его и используй в качестве ополаскивателя для волос. Он не только поможет избавиться от перхоти, но и полезен для людей с сухой кожей.

Сделать тесто пышным

Спирт начинает испаряться при относительно низких температурах, а потому тесто на водке насыщается воздухом и становится пышнее. Для такого эффекта достаточно одной столовой ложки алкоголя.

Сделать настойки

Так как спирт - отличный растворитель, водка способна вытянуть полезные компоненты из замоченных в ней трав. Дома можно изготовить множество лечебных настоек на водке, ведь процесс крайне прост.

Сохранить продукты

Водка помогает дольше сохранять продукты, именно потому немного этого напитка добавляют, например, в рассол. Кстати, одной ложкой водки можно спасти даже заплесневелое варенье!

Уменшить зубную боль

При зубной боли можно полоскать рот водкой. Это немного приглушит боль и заодно убьет все бактерии.

Удалить пятна

Водку можно использовать и как растворитель. Промокни несколько раз пятно на одежде тряпочкой, пропитанной водкой, а затем промой чистой водой. Повторив процедуру несколько раз, ты сможешь избавиться от пятна.

Снять лейкопластырь

Если смочить лейкопластырь водкой, то она растворит клей и его можно будет аккуратно и безболезненно снять.

Удалить плесень

Нанеси водку на загрязненные поверхности, а через 10 минут просто протри их тряпочкой. Результат не заставит себя ждать.

Очистить поры

Достаточно добавить четверть чайной ложки водки в зеленый чай и промыть им лицо. Это поможет очистить поры от жира.

После бритья

Водка вполне способна заменить собой лосьоны после бритья. Учитывая, что спирт входит в их состав, то даже водка способна продезинфицировать и смягчить кожу.

Успокоить боли в горле

Если смешать лимонный сок с мёдом и добавить туда две столовые ложки водки, получится отличное средство, которое способно успокоить больное горло.о.

Проверить мёд

Нагрей столовую ложку мёда и смешай его с водкой. Натуральный мёд полностью растворится, а вот если он плохого качества, то в ложке останется осадок либо вовсе водка станет мутной.

Полоскать рот

Необходимо смешать 200 грамм водки с 10 столовыми ложками корицы. После настаивать получившийся напиток в течение двух недель периодически встряхивая. Спустя это время можно использовать получившуюся настойку, половина чайной ложки на полстакана теплой воды.

Оживить цветы

Добавив в вазу по чайной ложке сахара и водки, можешь существенно увеличить время жизни цветов, которые в ней стоят..

Надеюсь, кто-нибудь вынесет из этой статьи что-нибудь полезное для себя. А для тех, кто предпочитают использовать водку по старинке, необходимо напомнить, что чрезмерное употребление алкоголя серьезно вредит организму. Вот такая вот одновременно опасная и полезная водка.