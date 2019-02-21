Звездная франшиза "Звездные войны" давно завоевала сердца киноманов. Однако, не все проекты, связанные с сагой, "выстреливали" так, как хотелось. Например, "сольник" про Хана Соло показал ничтожные рейтинги и провалился в прокате. Поэтому большие боссы из Disney/Lucasfilm пересматривают свои планы планы по экранному развитию франшизы. Об этом Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщает ресурс Star Wars News, проект об Оби-Ване Кеноби получил свое продолжение. Из-за открытия Disney+ - собственного стримингового сервиса корпорации, история Оби-Вана может выйти в формате мини-сериала. При чем, сериал может состоять из шести эпизодов. Будет ли в нем МакГрегор - неизвестно. Но инсайдеры настаивают, что шоу про Кеноби для сервиса в приоритете.

Пока эта информация, конечно, без официального, впрочем, подтверждения студии.