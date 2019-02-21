Ученые нашли на западе США останки самого древнего тираннозавра Северной Америки, чьи небольшие размеры говорят о том, что "короли мезозоя" стали гигантами лишь в конце эры динозавров. Фотографии окаменелостей и их описание были представлены в журнале Communications Biology. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Тираннозавры безраздельно правили сушей на протяжении 15 миллионов лет благодаря мощным челюстям, бинокулярному зрению и быстрому росту, однако они не всегда были "царями горы". На первых этапах их эволюции они уступали аллозаврам и прочим древним хищникам. Пока мы не знаем, когда они превратились из "ботаников" в "качков", - заявила Линдси Занно (Lindsay Zanno) из университета Северной Каролины в Роли (США).

В последние годы тираннозавры и многие их ближайшие родичи из числа тетануров - крупнейших двуногих хищных ящеров мезозойской эры - пережили кардинальную смену "имиджа". Сегодня ученые считают, что тираннозавры не были чешуйчатыми и "зубастыми" рептилиями, какими их изображают в "Парке Юрского периода" и других фильмах, а пернатыми существами, чьи зубы были скрыты внушительными губами.

Многие другие черты тираннозавров пока остаются предметом споров среди ученых. Мы пока не знаем, были ли эти "короли мезозоя" хищниками или падальщиками, как быстро они росли и как выглядели их новорожденные детеныши. Часть палеонтологов считает, что молодые тираннозавры были не похожи на взрослых особей и питались совершенно другой диетой, однако проверить эту теорию до настоящего времени было крайне проблематично.

Занно и ее коллеги уже много лет пытаются найти ответы на многие эти вопросы, проводя раскопки на территории штата Юта, где залегают породы, сформировавшиеся примерно 97-95 миллионов лет назад, задолго до появления первых действительно крупных тираннозаврид.

В США обнаружены необычные останки самки тираннозавра, которую можно назвать "беременной" - внутри окаменелости ученые нашли химические следы формирующегося яйца.

Эта эпоха интересует ученых по той причине, что останки "королей мезозоя" и прочих динозавров, живших в то время, почти не дожили до наших времен. Как отмечает Занно, ее команде пришлось потратить десять лет на то, чтобы найти зубы и кости ноги крайне необычного тираннозавра, перевернувшего их представления о родине этих ящеров.

Они принадлежали очень миниатюрному динозавру, чья масса составляла всего 87 килограмм, а длина - около 1,2 метра. По своим размерам он был сопоставим с крупной собакой или оленем. Ученые назвали его Moros intrepidus, что означает "Неустрашимый вестник гибели" на смеси древнегреческого и латыни.

"Не стоит думать, что этот тираннозавр был безобидным существом. Скорее всего, он умел очень быстро бегать и обладал хорошим зрением и обонянием. Все это помогало ему выслеживать и загонять добычу, при этом избегая конфликтов и встреч с крупными хищниками того времени", - продолжает Занно.

Когда ученые сравнили его останки с костями других древних хищников, они открыли еще более интересную вещь. Оказалось, что он был близким родственником не американских ящеров, а тираннозавра-"Тамерлана" (Timurlengia euotica), чьи останки были найдены несколько лет назад российскими и американскими учеными в Узбекистане, и его китайского "соседа"-дилуна (Dilong paradoxus).

Оба этих азиатских динозавра жили примерно в эту же эпоху и обладали достаточно скромными размерами и массой, хотя они несколько превосходили Moros intrepidus в этом отношении. Это, как отмечают исследователи, говорит о том, что тираннозавры появились не на территории Северной Америки, а в Азии, откуда они мигрировали на новый континент примерно 100 миллионов лет назад.

Палеонтологи нашли в пустыне Кызылкум на севере Узбекистана необычные останки примитивного тираннозавра-"Тамерлана", чье открытие пролило свет на то, как появились "короли мезозоя", Tyrannosaurus rex.

Подобный сценарий их появления, а также небольшие размеры Moros intrepidus, говорят о том, что тираннозавры оставались небольшими существами практически до конца мелового периода. Они стали стремительно увеличиваться в размерах только примерно 85-80 миллионов назад, когда очередное вымирание уничтожило топ-хищников середины мела.