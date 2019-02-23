Жительница американского штата Огайо похудела на 63 килограмма за 12 месяцев благодаря уменьшению объемов желудка и усиленным тренировкам. Об этом сообщает таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2018 году Мишель Фаррай (Michelle Farraj) систематически пропускала занятия в колледже из-за нападок со стороны сверстников по поводу лишнего веса.

"Я оставалась дома и сметала все, что попадалось мне на глаза. (...) Я поглощала блюда с повышенным содержанием углеводов: пасту, рис, шоколад, сладости, - вспоминает она. - И все десерты с арахисовой пастой. Ее я могла есть прямо из банки".

19-летняя девушка призналась, что в какой-то момент устала от избыточного веса и приступов гнева. В сентябре 2018 года Фаррай обратилась за помощью к врачу, который провел ей рукавную гастропластику (операция по уменьшению объема желудка хирургическим путем). По ее словам, после терапии она визуально похудела, но по внутренним ощущениям весила прежние 126 килограммов.

Однако Фаррай не опускала руки: она регулярно посещала тренажерный зал и старалась есть более осознанно. Похудев за год в два раза, девушка продолжает заниматься спортом шесть раз в неделю. Несмотря на то, что страсть к арахисовой пасте не уменьшилась, теперь она находит здоровую альтернативу вредной пище.

В январе 2019 года сообщалось о жительнице австралийского Мельбурна Марни Бенни (Marnie Benney), которая весила 138 килограммов. Она изменила свой образ жизни только после похода к врачу. Доктор объяснил ей, что если она не начнет заниматься спортом, то скоро у нее случится инфаркт или инсульт. Тогда девушка одумалась и похудела вдвое.