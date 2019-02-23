10 лет назад они купили стул за 6 долларов, вы не представляете что они нашли внутри - ВИДЕО
23 февраля 2019 07:00 155
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Источник:JUSTFUN
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