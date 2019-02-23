Участница конкурсов красоты села пожизненно за убийство непослушной служанки
В Таиланде суд рассмотрел обвинения в адрес бывшей участницы конкурсов красоты, которую подозревали в убийстве 16-летней служанки. Об этом сообщает AsiaOne, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Девушка работала у 47-летней Крисаны Суванпитак (Krisana Suwanpitak) с апреля 2012 года. Хозяйка часто избивала служанку за непослушание. 11 апреля 2012 года она несколько раз ударила ее по голове аэрозольным баллончиком, отхлестала шлангом для пылесоса и обожгла раскаленным утюжком для выпрямления волос. На следующий день девушка умерла.
Вместе с младшим братом и подругой Крисана закопала тело под пальмой возле ограды. Матери погибшей служанки сказали, что девушка сбежала. Она узнала правду благодаря анонимному звонку в октябре 2017 года. Неизвестный рассказал, что ее дочь убита, и объяснил, где спрятано тело. Информация подтвердилась. Через месяц Крисану, ее брата и подругу арестовали.
Все трое были признаны виновными. Крисана Суванпитак приговорена к пожизненному заключению. Кроме того, ей придется выплатить матери убитой девушки около миллиона бат. Если выплата затянется, сумма будет расти на 7,5 процента в год. Младшему брату женщины дали год лишения свободы, а ее подруге - год и четыре месяца.
В 2018 году сообщалось о скандале, который вызвали жалобы кувейтской бьюти-блогера Сондос Алкаттан на новые законы, направленные на защиту иностранной прислуги. Она заявила, что не хочет возвращать служанкам паспорта и давать им четыре выходных дня в месяц, потому что боится, что они сбегут.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на субботу
Что означают цветные точки и полоски, которые можно заметить на новых шинах - ВИДЕО
Медики узнали, как уничтожить самый распространенный вирус человека
Ирландия представила "план спасения" на случай "жесткого" Brexit
Глава Мексики пообещал помочь родственникам наркобарона Коротышки
Завершен ремонт на одной из станций бакинского метро
В центре Саратова обрушилась стена жилого дома
Состоялась презентация школы АДА - ФОТО
Пашинян повторяет за Азербайджаном
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
В США уточнили, сколько оставят военных в Сирии
В Судане объявили о формировании нового правительства
В Азербайджане оградят леса от скота и людей
В Китае запретили требовать от женщин тест на беременность
-
22 Фев. 09:20 7 364
-
22 Фев. 11:36 7 251
-
22 Фев. 10:30 7 247
-
22 Фев. 13:46 4 827
-
22 Фев. 11:00 4 527