Блогер попытался исполнить все желания своих подписчиков и умер
Китайский стример по имени Чу выпил все, что ему велели подписчики, присылавшие донаты, и скончался, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
29-летний Чу зарабатывал с помощью сайта Liaoliao.com. Ему присылали пожертвования за то, что он пил то, что ему прикажут. В основном это были алкогольные напитки, также его просили пить растительное масло. Ежедневно ему удавалось выручать на этом занятии около 500 юаней.
После трех месяцев таких стримов китаец в прямом эфире попросил подписчиков больше не заставлять его что-либо пить из-за начавшихся проблем со здоровьем. По словам его друга, несмотря на плохое самочувствие Чу, зрители продолжали требовать, чтобы он употреблял напитки на их глазах
Последний раз китаец появился в эфире в канун Нового года. Он вел трансляцию из супермаркета, где выпил какую-то жидкость. Молодому человек стало плохо в такси. Обеспокоенный водитель вызвал полицию, которая доставила парня в больницу. По прибытии он оказался мертв.
Друг Чу считает, что такого развития событий можно было бы избежать, если бы его приятель делал перерывы между стримами и наблюдался у врача. Один из соратников блогера по фамилии Ван полагает, что владельцы приложения Liaoliao также должны взять на себя часть вины за смерть Чу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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