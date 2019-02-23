На первый взгляд может показаться, что самую большую в мире пчелу трудно потерять из виду. Между тем насекомое вида Megachile pluto в последний раз было замечено исследователями в 1981 году. Энтомологи опасались, что пчела вымерла.

К счастью, они ошибались. Недавно учёные из Австралии, Канады и США вновь обнаружилив Индонезии пчелу вида M. pluto, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Это существо нередко называют гигантской пчелой Уоллеса в честь знаменитого британского энтомолога Альфреда Рассела Уоллеса, который и открыл насекомое в далёком 1859 году. Он обнаружил особь, исследуя тропический индонезийский остров Бакан. Тогда Уоллес описал пчелу как "большое чёрное насекомое, похожее на осу, с огромными челюстями, из-за чего оно напоминает жука-оленя".

В 1860 году энтомолог определил, что на самом деле это пчела, добавив, что она невероятно крупная.

Собственно, специалист не преувеличивал, говоря о размерах. Пчела вырастает в длину до 3,8 сантиметров, а размах её крыльев - 6,4 сантиметров.

Насекомое считалось вымершим, пока его вновь не открыли уже в 1981 году. Однако с тех самых пор пчела не попадалась на глаза исследователей, и Global Wildlife Conservation(организация охраны дикой природы) даже включила её в список "25 самых разыскиваемых" видов в 2017 году.

В январе международная команда учёных в течение пяти дней занималась поиском в индонезийском районе, представляющем особый интерес, - на Молуккских островах.

На пятый день своей экспедиции они нашли одну самку гигантской пчелы Уоллеса.

"Это было абсолютно захватывающее зрелище. Мы наблюдали насекомое, напоминающее "летающего бульдога", в существование которого не были уверены. Однако мы получили реальные доказательства [его существования] в дикой природе", - говорит Клэй Болт (Clay Bolt), сделавший первые снимки и видео живой особи.

Как рассказывает доктор Симон Робсон (Simon Robson) из Сиднейского университета, исследователи бегали вокруг, кричали и обнимали друг друга.

Энтомологам по большому счёту мало что известно о гигантской пчеле из-за её неуловимости.

Известно, что самки этого вида чуть крупнее особей мужского пола, и они гнездятся в древесных гнёздах термитов (к слову, именно там специалисты и нашли "беглеца").

У насекомых есть большие челюсти, которые помогают им собирать смолу, используемую при постройке гнёзд.

Теперь исследователи работают с местными индонезийскими защитниками природы, чтобы найти больше гигантских пчёл и выработать новые меры защиты уникальных существ.