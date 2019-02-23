Улучшающие внешность фотофильтры довели девушку до депрессии
Британка Мейси Хазелвуд (Maisie Hazelwood) из города Мейдстоун стала зависимой от мобильного приложения Snapchat, которым она пользовалась для улучшения внешности на фотографиях. Об этом пишет The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Студентка использовала приложение на протяжении восьми месяцев. Она отмечала, что фильтры делали ее красивее даже без макияжа. Любимым фильтром девушки был "тот, который удлинял ресницы и делал пирсинг носа".
Она осознала зависимость, когда семья попросила отправить им ее фотографию, но у девушки не нашлось снимков без применения фильтров. Она решила удалить Snapchat из телефона, после чего "почувствовала большое облегчение" и начала медленно принимать свою настоящую внешность.
Однако на первых порах она впала в уныние. "Я не могла встать несколько дней с кровати, поскольку была ошеломлена, увидев себя без фильтров", - говорит Хазелвуд. Разница в настоящей внешности и в образе на фотографиях заставляла девушку думать, что люди будут над ней смеяться.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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