Отказ от обеденного перерыва грозит негативными последствиями для здоровья, нарушением сна, пищеварения и снижением внимательности. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом пишет The Guardian со ссылкой на экспертов.

Они отмечают, что тот, кто хоть немного отрывается от работы, более продуктивен, менее подвержен стрессу и реже переживает эмоциональное выгорание.

Кроме того, отдых хотя бы в несколько минут каждые полчаса снижает риск появления боли в плечах и шее.

Исследования показали, что отрыв от работы на обед важен именно приемом пищи. Так, например, те, кто предпочитает "отдыхать" в соцсетях, так и не восстанавливают силы.

Кроме того, систематический пропуск обеда может вызвать тяжелые заболевания желудка. А быстрый перекус увеличивает шансы развития гастрита, язвы, диабета, ожирения и инфаркта.