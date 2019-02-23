Ученые назвали вредные продукты, которые большинство людей считает полезными, сообщает Day.Az со ссылкой на "Актуальные новости".

Каждый человек, который заботится о своем здоровье, старается следить за тем, какие продукты питания попадают на его стол, и выбирать те из них, что несут пользу. Но последние исследования показали: многие разрекламированные продукты, которые считались полезными, на самом деле не являются таковыми.

Так называемые "обезжиренные" продукты продаются гораздо быстрее и в больших объемах, чем их обычные собратья, потому что первые считаются многими людьми полезнее. Но исследования 2015 года доводят, что люди, которые привыкли использовать в пищу более жирные продукты, на 50% меньше рискуют заболеть диабетом в отличие от тех, кто предпочитает обезжиренные их аналоги. Это происходит, потому что при обезжиривании теряется вкус продукта, и производитель для его улучшения добавляет туда больше сахара и другие вредные химические добавки, которые вредят общему здоровью потребителя даже больше, чем продукты с высоким содержанием жиров.



Другим примером мнимо "полезных" продуктов может послужить пакетированный фруктовый сок. Много людей до сих пор верят в его полезность и покупают его себе и своим детям, чем повышают самим себе риск набора лишнего веса и заболевания диабетом. А все дело в том, что при всей безусловной полезности фруктов и ягод, из которых делают эти соки, современный процесс производства вместе с кожурой и семенами удаляет и полезные волокна, которые содержат вещества, что замедляют поглощение сахара в организме.



К разряду вредных продуктов относятся и диетические газированные напитки. В низкокалорийных пепси и коле сахар заменен на искусственные подсластители, которые на самом деле наносят не меньше вреда, чем тот же сахар. Так результаты исследований показывают, что эти химические добавки могут быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений в желудочно-кишечном тракте, а также плохо влиять на деятельность человеческого мозга.