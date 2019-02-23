Найден способ борьбы с потерей волос
Южнокорейские ученые изобрели методику, позволяющую выращивать волосы в лабораторных условиях. Новая технология успешно апробирована на грызунах, сообщает Day.Az со ссылкой на Белновости.
Микробиологи нашли способ создавать внушительное количество клеток, активизирующих рост волос. Испытания проводились на бесшерстных крысах. В течение двух недель тела грызунов покрылись волосами.
Ученые поясняют, что волосяные сосочки, играющую основную роль в формировании волосяного покрова, можно вырастить в смоделированной гипотетической среде.
В настоящее время ученые тестируют методику на наличие побочных эффектов и отмечают: чтобы вернуть шевелюру пациентам, страдающим облысением в результате природных или других факторов, потребуется вырастить более 10 млн "волосяных" клеток.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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