Потребление трех чашек кофе снижает риск преждевременной смерти
Международная группа ученых провела ряд наблюдательных экспериментов, чтобы определить, сколько чашек кофе нужно выпивать ежедневно, чтобы дожить до правнуков, сообщает Day.Az со ссылкой на Белновости.
В масштабном кофейном исследовании приняли участие почти 20 тыс. человек. Испанские ученые выяснили, что у добровольцев, выпивавших по четыре чашки кофе в день, крепче иммунная система и здоровее печень. Такой кофейный "график" снижает риск преждевременной смертности на 64%.
Ученые подсчитали, что две кофейные чашки снижают риск смертности на 33% у людей пожилого возраста. В то время как британские эксперты уверяют, что и одна порция кофе добавляет годы жизни, а американские предлагают остановиться на трех.
Медики советуют, не надеяться на "омолаживающий" эффект кофейного напитка, а лучше сосредоточиться на здоровом образе жизни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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