Международная группа ученых провела ряд наблюдательных экспериментов, чтобы определить, сколько чашек кофе нужно выпивать ежедневно, чтобы дожить до правнуков, сообщает Day.Az со ссылкой на Белновости.

В масштабном кофейном исследовании приняли участие почти 20 тыс. человек. Испанские ученые выяснили, что у добровольцев, выпивавших по четыре чашки кофе в день, крепче иммунная система и здоровее печень. Такой кофейный "график" снижает риск преждевременной смертности на 64%.

Ученые подсчитали, что две кофейные чашки снижают риск смертности на 33% у людей пожилого возраста. В то время как британские эксперты уверяют, что и одна порция кофе добавляет годы жизни, а американские предлагают остановиться на трех.

Медики советуют, не надеяться на "омолаживающий" эффект кофейного напитка, а лучше сосредоточиться на здоровом образе жизни.