Проведя ряд исследований, ученые заявили о том, что луковые овощи способны сократить риск заболевания раком кишечника. О результатах проведенной работы и о выводах, к которым они привели, общественности рассказало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на dni24.com.

Оказывается, даже небольшое количество потребляемого ежедневно продукта, в том числе лука-порея, чеснока и лука-шалота способно значительно снизить вероятность появления смертоносной болезни.



В проведенном эксперименте приняло участие больше, чем 1500 добровольцев обоих полов. Он помог установить, что группа людей, которая принимала в пищу большое количество луковых овощей, имеет риск возникновения онкологии в области органа пищеварения и выделения ниже на 79 %, в отличии от той группы испытуемых, которые потребляли небольшое количество продукта.



