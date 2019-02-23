Медики обнаружили неожиданное целебное свойство лука
Проведя ряд исследований, ученые заявили о том, что луковые овощи способны сократить риск заболевания раком кишечника. О результатах проведенной работы и о выводах, к которым они привели, общественности рассказало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на dni24.com.
Оказывается, даже небольшое количество потребляемого ежедневно продукта, в том числе лука-порея, чеснока и лука-шалота способно значительно снизить вероятность появления смертоносной болезни.
В проведенном эксперименте приняло участие больше, чем 1500 добровольцев обоих полов. Он помог установить, что группа людей, которая принимала в пищу большое количество луковых овощей, имеет риск возникновения онкологии в области органа пищеварения и выделения ниже на 79 %, в отличии от той группы испытуемых, которые потребляли небольшое количество продукта.
Найден способ борьбы с потерей волос
-
22 Фев. 10:30 7 688
-
22 Фев. 09:20 7 395
-
22 Фев. 11:36 7 316
-
22 Фев. 13:46 5 004
-
22 Фев. 11:00 4 645