Медсестру потряс пустой холодильник пожилого клиента. Женщина переосмыслила жизненные ценности - ВИДЕО
23 февраля 2019 18:00 155
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Источник:Остроумно
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