99-летнюю женщину заковали в наручники и посадили за решётку. Она радовалась этому как ребенок - ВИДЕО
23 февраля 2019 21:00 201
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Источник:Остроумно
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