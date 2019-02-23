Собаки на службе в таможне - незаменимые помощники. Их острый нюх помогает выявлять наркотики, взрывчатку, оружие и многие другие запрещенные грузы. Вот, какие собаки служат в азербайджанской таможне.

Как передает Day.Az, об этом пишет Sputnik Азербайджан из Кинологического центра.

Как бы не развивались современные технологии и не изобретались новейшие приборы для обнаружения запрещенных грузов, потребность в собаках на охране государственных границ и в таможне не снижается. И не мудрено, ведь только нос собаки может с точностью определить одну молекулу вещества в литре воздуха. Кроме того, собаки могут очень тонко различать и хранить в памяти до тысячи разных запахов.

Азербайджан является транзитной страной, поэтому почти каждый день в новостях мы читаем о случаях предотвращения различных видов контрабанды. Немалая роль в этом принадлежит хвостатым помощникам, состоящим на службе в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

Кинологический центр существует в структуре Азербайджанской таможни как самостоятельная единица с 2003 года. Расположившись на трех гектарах земли, по своему оснащению и параметрам, центр является самым крупным в регионе. Здесь есть и полигон для отработки поисковых операций, и полоса препятствий для тренировки собак, а количество вольеров позволяет содержать до 100 собак одновременно.

В центре несколько раз проходили соревнования кинологов таможенных служб СНГ, а собаки центра занимали призовые места на международных состязаниях.

В настоящее время здесь содержится 60 собак, среди которых есть немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, доберманы, сенбернары и другие служебные собаки.

Работники центра проводят не только их обучение и тренировку, но также выводят чистокровных особей, увеличивая количество питомцев.

Стоимость таких собак достаточно высокая - в Европе за них предлагают от 10 до 15 тысяч евро.

Кстати, двенадцать хвостатых воспитанников Азербайджанского кинологического центра ГТК уже служат в других странах.