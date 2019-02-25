Увидев это, люди, не думая, отдавали деньги. И даже не знали, что покупают - ВИДЕО
25 февраля 2019 09:15 256
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Источник:Гвоздь
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