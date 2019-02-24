Сегодня звезды гороскопа предупреждают, что вам едва ли удастся спрятаться от проблем. Хотите вы того или нет, проблемы сами заявят о себе и потребуют немедленного решения, причем до конца: звезды в этот день склоняют к дотошности и въедливости. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение. Главное - не поддавайтесь искушению выяснить отношения с кем-либо из окружающих. В таких выяснениях сегондя есть риск зайти слишком далеко.

Овен

Сегондя самолюбие Овна будет подвергнуто самым решительным испытаниям. День обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. При этом у самого Овна обострится сверхъестественная способность видеть оскорбительный намек даже там, где его и в помине не было. Если вы не хотите провести весь день в конфликтах, всеми силами увиливайте от спорных тем. И ни в коем случае не поддавайтесь соблазну расставить все точки над "i" в каком-либо важном вопросе.

Телец

Сегондя Тельцу лучше не принимать важные, ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять его к принятию излишне радикальных мер, а это далеко не всегда хорошо. Именно поэтому сегондя Тельцу полезно лишний раз все обдумать, прежде чем высказать свое мнение и тем более начать действовать. Впрочем, если какая-то ситуация давно назрела и требует решительных мер, это отличный день для того, чтобы взять быка за рога!

Близнецы

Сегондя Близнецы могут с удивлением обнаружить в себе склонность к пуританству. В этот день их взгляды на правила приличия могут быть изрядно гипертрофированы. Двусмысленные шутки и грубые намеки (неважно, в чей адрес они направлены) будут вызывать у Близнецов раздражение и желание дать немедленный отпор. Так и до ссоры дойти недолго!

Рак

Сегондя Раку лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях. Увы, с одной стороны, в этот день вас будет тянуть на общение, с другой же - есть большой риск в разговорах незаметно втянуться в неприятное выяснение отношений. Самолюбие же Рака сегондя будет обострено настолько, что все это может надолго оставить в душе тяжелый осадок.

Лев

Чтобы этот день прошел у Льва позитивно, лучше всего подготовиться к нему еще с вечера и как минимум сделать в доме хорошую уборку. Ничто не будет сегондя раздражать Льва сильнее, чем грязь и мусор в его квартире. Даже банальные крошки на столе сегондя могут испортить Льву настроение на весь день, из-за чего и все остальные его дела пойдут кувырком. Чистота же, напротив, настроит Льва на позитивное течение дел.

Дева

Сегондя Деву могут одолевать самые разнообразные вопросы, по значимости и по практической ценности сопоставимые с сакральным вопросом о смысле жизни. Если Дева не хочет провести целый день в бесполезных сомнениях и метаниях, ей лучше на время переключить свой мозг на что-нибудь более простое и практичное. А чтобы день совсем не пропал, не вздумайте сегондя делать окружающим замечания! Только хуже будет.

Весы

Сегондя Весы имеют все шансы найти ответ на сакраментальный вопрос: "Куда уходят деньги?". Жаль только, что одного ответа здесь мало. Неплохо было бы еще найти способ как-нибудь залатать эту утечку, пока она не превратила кошелек Весов в настоящую черную дыру. Вот только не надо сегондя на этой почве выяснять отношения: шума и нервов от этого будет гораздо больше, чем толку.

Скорпион

Сегондя Скорпион будет точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать. Окружающие же этого знать не будут, поэтому Скорпиону придется увещевать, убеждать и доказывать им свою точку зрения. Отсюда и конфликты. Так может, и не нужно никому ничего доказывать? Без этого сегондяшний день у Скорпиона пройдет куда продуктивнее и спокойнее.

Стрелец

Лучшее, что может сделать сегондя Стрелец, - это посвятить день себе! Найдите время, чтобы сходить в фитнес-клуб, в косметический салон или в солярий. Неплохо было бы принять ванну с эфирными маслами. А вот в чужие дела сегондя Стрельцу лучше не впрягаться - ничем хорошим это не закончится.

Козерог

Сегондя центральное место в планах Козерога будет занимать поиск удовольствий. И не только духовных. Куда вероятнее, что с самого утра в голову Козерога будет то и дело закрадываться предательская мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Осторожнее! Сегондяшний и завтрашний день представляют большую угрозу для вашей фигуры!

Водолей

Сегондя на протяжении дня Водолей будет испытывать тягу разобраться со всеми назревшими, а также назревающими вопросами и проблемами. Главное, чтобы эта тяга случайно не перекинулась на выяснение отношений с кем-либо. Гораздо лучше использовать ее на то, чтобы привести в порядок накопившиеся дела. Заодно Водолею неплохо навести порядок в сумочке или в ящике своего стола - там сегондя можно найти то, что считалось безвозвратно потерянным.

Рыбы

Сегондя главным врагом Рыб может стать их собственный язык! Не надо говорить окружающим в глаза все, что вы думаете. Даже если у вас нет намерений никого оскорбить, сегондя вы можете случайно задеть чью-то больную струну. Говорить, что думаешь, - это, конечно хорошо. Но думать, что говоришь, тоже не мешает.