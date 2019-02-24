Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов
Американский миллиардер Илон Маск оформил четыре новых ипотечных кредита и рефинансировал один имеющийся в банке Morgan Stanley. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.
Общая сумма заемных средств, предоставленных предпринимателю, составила 61 миллион долларов. Кредиты были выданы в последние дни 2018 года, но известно об этом стало только в феврале 2019-го. "Это (выдача ипотеки Маску) показывает, что даже самые богатые люди прибегают к инструменту жилищного кредитования для поддержания ликвидности", - отмечает агентство.
По его данным, Маск входит в число богатейших людей мира, оформивших ипотеку, - наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом, инвестором Кеном Гриффином и поп-певицей Бейонсе. Гриффин в 2016-м взял кредит на покупку жилья на 114 миллионов долларов, уточняет агентство.
Представители Маска не ответили на запрос от журналистов с просьбой прокомментировать факт выдачи ипотеки, а в Morgan Stanley говорить о кредитной сделке отказались.
По информации Bloomberg, бизнесмен оформил кредиты, чтобы финансировать покупку четырех домов в районе Бел-Эйр в Лос-Анджелесе и одного в городе Хиллсборо около залива Сан-Франциско.
Илон Маск - предприниматель и изобретатель, долларовый миллиардер. По состоянию на 22 февраля 2019 года Forbes оценивает его состояние в 21,6 миллиарда долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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