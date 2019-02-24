Женщины выступили против рукопожатий с мужчинами
24 февраля 2019 01:03 238
Дамы в социальных сетях начали обсуждение темы традиционного приветствия и гигиены.
Пользовательница "Твиттера" под псевдонимом OlgaZju рассказала, почему негативно относится к способу здороваться с мужчинами с помощью рукопожатия. На это обратили внимание журналисты MediaLeaks и "Телеканала 360", передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
По словам девушки, она жмёт руку мужчинам "скрипя зубами и терпит" [эту процедуру]. При этом девушка думает о том, мыл ли руки молодой человек после туалета или она трогает микробы с чужих гениталий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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