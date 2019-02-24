Ученые установили причины появления ранней седины. Решающее значение в этом вопросе, как оказалось, имеет стрессоустойчивость человека, сообщает Day.Az со ссылкой на Актуальные новости.

Первой и главной причиной раннего поседения волос названный постоянный излишний стресс. На втором месте стоят проблемы, связанные с заболеваниями щитовидной железы и работой гипофиза. Туда же относятся разные аутоиммунные заболевания по типу витилиго или алопеции. В третьих, идет нехватка витаминов, в частности витамина В12, которая может быть вызвана продолжительным приемом контрацептивов или преобладанием вегетарианских продуктов в рационе человека.



И последним негативным фактором называется курение. Эта вредная привычка влияет не только на появление многих болезней, но и может стать поводом к возникновению ранней седины у курильщика.