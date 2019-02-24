Женщина увеличила грудь ради возлюбленного и чуть не лишилась ее
Женщина вставила имплантаты в грудь ради возлюбленного и пришла в ужас от результата. Об этом пишет издание The Sun со ссылкой на телепередачу Botched, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Пациентка по имени Эрика (Erica) обратилась в больницу с жалобами на странные выделения в области бюста. Врачи провели обследование, диагностировали у нее доброкачественную опухоль и настояли на немедленной операции. Тогда ее возлюбленный предложил одновременно увеличить размер груди.
В результате пластики гнойные выделения увеличились, а грудь серьезно деформировалась. На осмотре медики снова обнаружили доброкачественную опухоль и предложили женщине избавиться от имплантатов. В ходе очередной операции хирурги восстановили женщине естественную и симметричную форму бюста.
Эрика призналась, что больше не испытывает дискомфорта в теле. Теперь она пытается прийти в себя после разрыва отношений со своим бывшим молодым человеком, которого считает виновником неудачной пластики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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