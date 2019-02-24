Стопы могут предупредить о шести опасных заболеваниях
Ученые рассказали, что человеческое тело всегда сигнализирует о происходящих в нем переменах. Стопы, к примеру, могут рассказать о шести опасных заболеваниях, сообщает Day.Az со ссылкой на Актуальные новости.
Сухая и шелушащаяся кожа предупреждает о сбое в работе щитовидной железы и гормональном дисбалансе. Отсутствие волосяного покрытия на пальцах указывает на закупорку артерий. При замедлении роста волос на лодыжках, рекомендовано срочно пройти обследование у кардиолога. Незаживающие язвы могут стать одним из симптомов развивающегося диабета.
Утолщенные суставы, по мнению врачей, говорят о подагре или артрите, вызванных высоким уровне мочевой кислоты. Красные полоски, появившиеся под ногтями, сигнализируют о развитии сердечной инфекции и эндокардите. Деформация пальцев должна заставить задуматься о раке легких и сердечных недугах.
Названа причина появления ранней седины
Раскрыта тайна вымирания динозавров
Месси снова тащит "Барселону"
Армянские сепаратисты напали и на Грузию - ПОДРОБНОСТИ
Qazaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var
Трагедия в Индии: 100 человек погибли от алкоголя
Vergi orqanlarının apardıqları nəzarət tədbirlərinin sayı azalıb
“Bir xal bizim üçün qələbəyə bərabərdir” – Elşad Əhmədov
Ким Чен Ын тайно отправился в Китай?
Qızılca virusu sürətlə yayılır
Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi itkin düşüb - FOTO
Unudulmaz "9 nömrə” - Bu gün əfsanəvi futbolçumuzun doğum günüdür
-
23 Фев. 12:54 6 172
-
23 Фев. 16:50 5 867
-
23 Фев. 13:55 4 410
-
23 Фев. 10:58 3 294
-
23 Фев. 07:55 2 854