Ученые рассказали, что человеческое тело всегда сигнализирует о происходящих в нем переменах. Стопы, к примеру, могут рассказать о шести опасных заболеваниях, сообщает Day.Az со ссылкой на Актуальные новости.

Сухая и шелушащаяся кожа предупреждает о сбое в работе щитовидной железы и гормональном дисбалансе. Отсутствие волосяного покрытия на пальцах указывает на закупорку артерий. При замедлении роста волос на лодыжках, рекомендовано срочно пройти обследование у кардиолога. Незаживающие язвы могут стать одним из симптомов развивающегося диабета.



Утолщенные суставы, по мнению врачей, говорят о подагре или артрите, вызванных высоким уровне мочевой кислоты. Красные полоски, появившиеся под ногтями, сигнализируют о развитии сердечной инфекции и эндокардите. Деформация пальцев должна заставить задуматься о раке легких и сердечных недугах.