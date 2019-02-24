Простой способ снизить риск сердечных болезней
24 февраля 2019 05:35 51
Назван простой способ снизить риск болезней сердца. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на исследование специалистов из Королевского колледжа в Лондоне, передает Day.Az.
Как они установили, ежедневное употребление черники в течение месяца на 20 процентов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках эксперимента несколько человек разделили на две группы. Одной из них давали напиток с 200 граммами черники, а другим - пустышку. Уже через 2 часа приема напитков с черникой у людей улучшилось кровообращение. А через месяц их давление стало ниже в среднем на 5 миллиметров ртутного столба.
Специалисты сравнили такой эффект с результатами приема препаратов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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