Назван простой способ снизить риск болезней сердца. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на исследование специалистов из Королевского колледжа в Лондоне, передает Day.Az.

Как они установили, ежедневное употребление черники в течение месяца на 20 процентов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках эксперимента несколько человек разделили на две группы. Одной из них давали напиток с 200 граммами черники, а другим - пустышку. Уже через 2 часа приема напитков с черникой у людей улучшилось кровообращение. А через месяц их давление стало ниже в среднем на 5 миллиметров ртутного столба.

Специалисты сравнили такой эффект с результатами приема препаратов.