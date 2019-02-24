Ученые нашли взаимосвязь между уровнем IQ и кратковременной памятью
Ученые провели исследования, позволившие найти взаимосвязь между кратковременной памятью и уровнем IQ. Статья соответствующего содержания опубликована в тематическом зарубежном источнике, передает Day.Az со ссылкой на Актуальные новости.
Среднее количество вещей, которые люди могут хранить в кратковременной памяти будь то слова, цифры или что-то еще - четыре. Как выяснилось, способность удерживать больше информации в КВП указывает на более высокий уровень IQ с учетом принятого показателя в 15-30 секунд. К исследованию были привлечены 79 добровольцев, которым были показаны на мониторе четыре или восемь объектов одновременно. Через секунду им выставили иную картинку и спросили, наблюдали ли они ранее указанный предмет. Люди с более высоким интеллектом были склонны к запоминанию тестируемой вещи, но в то же время они не могли определить, в каком месте она находилась.
"Нам удалось выяснить, что высокий IQ связан с количеством предметов, которые человек может хранить в кратковременной памяти, а не с качеством. Эта способность надежно коррелирует с интеллектом, чем большее число объектов запоминается, тем выше его уровень", - отметил автор исследования Кейсуке Фукуда.
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